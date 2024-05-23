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На тренера Ипсвич Таун претендует еще один топ-клуб Премьер-лиги

Новости футбола Вчера, 14:52
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
На тренера Ипсвич Таун претендует еще один топ-клуб Премьер-лиги Фото: https://x.com/mufcMPB

На тренера Ипсвич Таун, Кирана МакКенну претендует топ-клуб Премьер-лиги - Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports, сообщает Sky Sports.

Руководство Красных дьяволов уже провели первые переговоры с представителями специалиста. К слову, что за МакКенной также следит лондонский Челси. Руководство Ипсвича позволило Синим провести переговоры со своим тренером.

Напомним, мы ранее писали, что эпоха Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед, судя по всему, подошла к своему завершению. Руководство клуба окончательно приняло решение отправить тен Хага в отставку. Ман Юнайтед уже начал поиски нового главного тренера.

Что касается Кирана МакКенны, то его Ипсвич Таун провел феноменальный сезон в Чемпионшипе. В 46 матчах команда набрала 96 очков, заняла второе место и всего на один балл уступила победителю Чемпионшипа - Лестеру (97).

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