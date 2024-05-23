Ключевой голкипер Атлетико Мадрид может покинуть клуб летом

Основной голкипер и лидер Атлетико Мадрид Ян Облак может покинуть клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Матрасники все еще рассматривают его как ключевого игрока в насутпном сезоне, но клуб не будет стоять на своем, если словенец получит важное предложение и захочет покинуть клуб. Гиорги Мамардашвили остается в списке Атлетико, на случай ухода Облака.

Напомним, что Атлетико Мадрид думает над подписанием нападающего Артема Довбика из Жироны или Александра Сорлота из Вильярреала. Как известно, Мадрид уже давно следит за Сорлотом, однако заинтересовался им именно сейчас, потому что он проводит самый результативный сезон в карьере. Довбик рассматривается как игрок-открытие чемпионата.

К слову, опытный защитник Атлетико Мадрид Стефан Савич открыт к изменениям в карьере. Черногорский защитник может покинуть Мадрид летом, несмотря на недавнее продление контракта с клубом до июня 2025 года.