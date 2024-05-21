Атлетико рассматривает нападающего Жироны для усиления

Атлетико Мадрид может думает над подписанием нападающего Артема Довбика из Жироны или Александра Сорлота из Вильярреала, сообщает Marca, сообщает Marca.

Нападающие Матрасников Мемфис Депай и Альваро Мората - покинут клуб летом, поэтому Атлетико хочет усилиться линию нападения. Мадридский клуб хочет подписать игрока, который уже играет в Ла Лиге, чтобы избежать длительной адаптации.

Как известно, Мадрид уже давно следит за Сорлотом, однако заинтересовался им именно сейчас, потому что он проводит самый результативный сезон в карьере. Довбик рассматривается как игрок-открытие чемпионата.

В этом сезоне 28-летний Сорлот провел 40 матчей, забил 26 голов и отдал шесть ассистов. 26-летний Довбик сыграл 40 матчей, забил 22 гола и отдал девять ассистов.

К слову, опытный защитник Атлетико Мадрид Стефан Савич открыт к изменениям в карьере. Черногорский защитник может покинуть Мадрид летом, несмотря на недавнее продление контракта с клубом до июня 2025 года.