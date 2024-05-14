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Легенда испанского топ-клуба открыт к переменам, несмотря на недавнее продление контракта

Новости футбола Сегодня, 16:02
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Легенда испанского топ-клуба открыт к переменам, несмотря на недавнее продление контракта Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Опытный защитник Атлетико Мадрид Стефан Савич открыт к переменам в карьере.

Как сообщает Фабрицио Романо, черногорский защитник может покинуть Мадрид летом несмотря на недавнее продление контракта с клубом до июня 2025 года. В его услугах уже есть заинтересованные клубы из Саудовской Аравии, Турции, Италии.

33-летний Савич – легенда Атлетико. Он выступает за мадридский клуб с лета 2015 года, когда перешел из Фиорентины за 12 миллионов евро. С того времени Савич сыграл за команду Диего Симеоне 296 матчей и забил 3 гола.

В текущем сезоне опытный центральный защитник сыграл 32 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Основной голкипер Атлетико Мадрид хочет покинуть команду. Ему уже присмотрели замену в другом испанском клубе.

Команда Диего Симеоне занимает четвертое место в таблице Ла Лиги за три тура до конца сезона.

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