Сент-Этьен – Родез прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года
24 мая свой матч в полуфинале плей-офф за право играть в Лиге 1 проведут Сент-Этьен – Родез. Читайте прогноз экспертов Dailysports на упомянутое событие.
- Читайте также: Ювентус — Монца прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года
Сент-Этьен
Этот сезон Сент-Этьен провел в Лиге 2, команда имела высокие шансы на прямое попадание в элиту, но притормозила на финише, набрав два очка в трех противостояниях, в итоге отставание от второй строчки составило 3 очка.
Жалеть об упущенных возможностях уже нет смысла, так как есть шанс еще добиться желаемого в этом сезоне. В последнем туре чемпионата клуб умудрился проиграть в гостях немотивированному аутсайдеру Кевилли Руан – 1:2, как выяснилось в итоге, победа в той встрече выводила Сент-Этьен в элиту французского футбола. У команды есть преимущество своего поля, которым обязательно надо воспользоваться.
Родез
Один из лучших сезонов в истории проводит Родез, команда в двух шагах от элиты французского футбола, где раньше никогда не играл. Этот плей-офф клуб начал еще со стадии четвертьфинала, обыграв на своем поле Париж в серии пенальти, после 2:2 в игровое время, когда соперник сравнял счет на 90+6 минуте.
Сейчас команда набрала хорошую форму, а большая цель сильно мотивирует футболистов, хотя сложно поверить, что Родез способен обыграть сначала Сент-Этьен, а потом еще Мец в финале.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В этом сезоне команды играли между собой в чемпионате, Родез выиграл на своем поле 2:1, а дома сыграл 1:1.
- Сент-Этьен находится на серии из семи матчей без поражений на своем поле, 6 побед и одна ничья.
- Родез неплохо играет на выезде, всего одно поражение в последних семи матчах.
Сент-Этьен – Родез Прогноз
В данном противостоянии Сент-Этьен котируется фаворитом, все-таки команда выше классом и играет на своем поле. Родез воодушевлен успешным сезоном, поэтому будет сражаться до последнего. Приемлемой здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами в данном противостоянии.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram