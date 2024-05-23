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Аланияспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Аланяспор - Антальяспор прогноз Фото: https://beinsports.com.tr/ Автор неизвестен
Аланяспор Аланяспор
Суперлига Турция 24 мая 2024, 13:00 Аланяспор - Антальяспор
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Турция, Antalya, Bahcesehir Okullari Stadyumu
Антальяспор Антальяспор
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аланяспор
Коэф.: 1.77
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100%
1хБет 5.00
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В рамках последнего тура чемпионата Турции свою встречу 24 мая проведут Аланияспор – Антальяспор. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Аланияспор

Текущий чемпионат для Аланияспора складывается хорошо, команда занимает солидное седьмое место в турнирной таблице. Шансов на еврокубки нет, хотя позиция еще может измениться в зависимости от результатов последнего тура. Клуб находится на серии из пяти встреч без поражений, что явно прибавляет уверенности.

В последнем туре команда расписала мировую в гостях с Самсунспором – 1:1, эта ничья стала уже третьей подряд. Аланияспор имеет возможность закрыть сезон мощной серией, а для этого желательно выиграть последний матч дома, что наверняка порадует местную публику.

Антальяспор

Этот сезон Антальяспор проводит на уровне обычного середняка, команда занимает десятую строчку в чемпионате, при этом ниже не упадет. В последнем туре удалось обыграть на своем поле прямого конкурента Аданадемирспор со счетом 2:1. Данный успех позволил прервать серию из трех поражений кряду.

Победа в предстоящей битве позволит подняться, как минимум на одну строчку, а если повезет, можно подняться и выше. Мотивация у команды не самая высокая, Антальяспор слабо выглядит в выездных встречах, а вот соперник сейчас на ходу, поэтому будет сложно зацепиться за очки.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очное противостояние первого круга завершилось нулевой ничьей, что стало вполне справедливым результатом.
  • Аланияспор неплохо играет на своем поле, 7 побед, столько же ничьих и 4 поражения.
  • Антальяспор проиграл 6 гостевых матчей из последних 7.

Аланияспор – Антальяспор Прогноз

В противостоянии прямых конкурентов букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. С котировками мы согласны, Аланияспор в лучшей форме, играет дома, а вот Антальяспор показывает слабые результаты на выезде. Поставим здесь на чистую победу хозяев, в качестве альтернативы еще можно рассмотреть вариант с низовым тоталом голов.

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Прогноз на матч Победа Аланяспор
Коэф.: 1.77
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