Аталанта впервые в истории выиграла еврокубок

Аталанта из Бергамо стало победителем Лиги Европы УЕФА 2023/2024.

В финале турнира итальянский клуб победил Байер 0:3.

Эта победа принесла Аталанте дебютный еврокубковый трофей в истории клуба. До этого “Богиня” выигрывала только Кубок Италии в 1963 году.

Всего за 53 сезона Лиги Европы / Кубка УЕФА трофей выигрывали 29 клубов.

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