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Аталанта впервые в истории выиграла еврокубок

Новости футбола Вчера, 16:55
Ярослава Швец эксперт Dailysports Ярослава Швец
Аталанта впервые в истории выиграла еврокубок Фото: x.com/Atalanta_BC / Автор неизвестен

Аталанта из Бергамо стало победителем Лиги Европы УЕФА 2023/2024.

В финале турнира итальянский клуб победил Байер 0:3.

Эта победа принесла Аталанте дебютный еврокубковый трофей в истории клуба. До этого “Богиня” выигрывала только Кубок Италии в 1963 году.

Всего за 53 сезона Лиги Европы / Кубка УЕФА трофей выигрывали 29 клубов.

Лига Европы УЕФА все победители

  • Севилья - 7
  • Интер Милан - 3
  • Ливерпуль - 3
  • Ювентус - 3
  • Атлетико Мадрид - 3
  • Боруссия Менхенгладбах - 2
  • Тоттенхэм Хотспур - 2
  • Гетеборг - 2
  • Парма - 2
  • Порту - 2
  • Реал Мадрид - 2
  • Фейенорд - 2
  • Челси - 2
  • Айнтрахт Франкфурт - 2
  • Андерлехт - 1
  • Аякс - 1
  • Манчестер Юнайтед - 1
  • Байер Леверкузен - 1
  • Бавария Мюнхен - 1
  • Валенсия - 1
  • Галатасарай - 1
  • Зенит - 1
  • Ипсвич Таун - 1
  • Вильярреал - 1
  • Наполи - 1
  • ПСВ - 1
  • ЦСКА Москва - 1
  • Шальке - 1
  • Шахтер Донецк - 1
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