Аталанта впервые в истории выиграла еврокубок
Новости футбола Вчера, 16:55Ярослава Швец эксперт Dailysports
Фото: x.com/Atalanta_BC / Автор неизвестен
Аталанта из Бергамо стало победителем Лиги Европы УЕФА 2023/2024.
В финале турнира итальянский клуб победил Байер 0:3.
Эта победа принесла Аталанте дебютный еврокубковый трофей в истории клуба. До этого “Богиня” выигрывала только Кубок Италии в 1963 году.
Всего за 53 сезона Лиги Европы / Кубка УЕФА трофей выигрывали 29 клубов.
Лига Европы УЕФА все победители
- Севилья - 7
- Интер Милан - 3
- Ливерпуль - 3
- Ювентус - 3
- Атлетико Мадрид - 3
- Боруссия Менхенгладбах - 2
- Тоттенхэм Хотспур - 2
- Гетеборг - 2
- Парма - 2
- Порту - 2
- Реал Мадрид - 2
- Фейенорд - 2
- Челси - 2
- Айнтрахт Франкфурт - 2
- Андерлехт - 1
- Аякс - 1
- Манчестер Юнайтед - 1
- Байер Леверкузен - 1
- Бавария Мюнхен - 1
- Валенсия - 1
- Галатасарай - 1
- Зенит - 1
- Ипсвич Таун - 1
- Вильярреал - 1
- Наполи - 1
- ПСВ - 1
- ЦСКА Москва - 1
- Шальке - 1
- Шахтер Донецк - 1
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