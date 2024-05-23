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Определились полуфинальные пары Чемпионата мира 2024 по хоккею

Новости хоккея Вчера, 17:26
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Определились полуфинальные пары Чемпионата мира 2024 по хоккею Фото: https://x.com/Trekronorse

В четверг, 23 мая, на Чемпионате Мира по хоккею 2024, который проходит в Чехии, прошли матчи четвертьфинала.

Сборная Канады без лишних проблем разобралась со Словакией. Кленовые разбили оппонентов со счетом 6:3. В следующем четвертьфинале болельщиков ждало больше интриги. Швейцария вела в счете 2:0, но немцы сократили отставание до одного гола.

Германия имела еще несколько возможностей, чтобы сравнять счет. Швейцарцы удержали преимущество, а на последней минуте забросили третий гол - 3:1.

Сборная США сыграла против хозяев турнира - Чехии. Игра проходила в очень равной борьбе, но чехи смогли открыть счет первыми на старте второго периода. Американцы прибавили в атаке, но оборона и голкипер Чехии справились с натиском - 1:0.

В центральной игре четвертьфинала Швеция сыграла против Финляндии. Матч был очень напряженным, ведь Суоми очень хорошо удачно оборонялись и не давали шведам пространства в атаке. Наконец, за пять минут до конца игры, Тре крунур вышли вперед. Тем не менее, удержать преимущество не получилось, за минуту до конца Финляндия сравняла счет. Матч перешел в овертайм, финны ошиблись и остались в меньшинстве. Швеция реализовала большинство и вырвала победу 2:1.

Таким образом, на Чемпионате мира определились полуфинальные пары

  • Швеция - Чехия
  • Канада - Швейцария
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