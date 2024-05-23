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Шестая команда Серии А может получить путевку в Лигу чемпионов. Что для этого нужно?

Новости футбола Сегодня, 02:37
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Шестая команда Серии А может получить путевку в Лигу чемпионов. Что для этого нужно? Paolo Bruno/Getty Images

В результате вчерашней исторической победы Аталанты над Байером в финале Лиги Европы, появилась вероятность того, что от Серии А в следующем розыгрыше Лиги чемпионов будет сразу шесть команд. Однако для этого должно быть выполненно одно условие.

Дело в том, что согласно новому регламенту, Италия имеет пять гарантированных мест в Лиге чемпионов-2024/25, а не четыре. Такую возможность Италия получила благодаря попаданию в топ-2 сезонного рейтинга УЕФА.

Аталанта занимает в следующей Лиге чемпионов слот победителя Лиги Европы. И в том случае, если Аталанта завершит сезон Серии А именно на пятом месте, то вакантный слот от Серии А в Лиге чемпионов достанется шестому месту – Роме.

На данный момент Аталанта занимает именно пятое место с отставанием от четвертой позиции в два очка. Однако команда из Бергамо имеет в запасе 1 матч. В двух заключительных турах Аталанта сыграет против Торино и Фиорентины.

А что будет, если Аталанта финиширует в топ-4? Тогда от Италии в Лиге чемпионов будет пять команд, а вакантное место достанется самому рейтинговому участнику квалификации Лиги чемпионов – Бенфике.

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