Венеция – Палермо прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.88 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Среди футбольных событий пятницы стоит обратить внимание на противостояние Венеция – Палермо. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на данное противостояние.

Венеция

В этом сезоне Венеция наверняка ставила перед собой задачу попасть в Серию А, были все шансы сделать это напрямую, но финишировали в итоге третьими, отставание от второй строчки составило три очка. Если бы выиграли в последнем туре, смогли бы попасть в элиту итальянского футбола, однако эта возможность уже упущена.

В гостях команда не только не проиграла, а и смогла добиться минимального перевеса, теперь есть возможность сыграть по счету, от обороны, хотя соперник рано или поздно будет рисковать, вот тогда нужно постараться использовать свои шансы.

Палермо

У Палермо особых шансов на прямое попадание в сильнейший итальянский дивизион не было, ведь клуб стал лишь шестым в Серии В. Пришлось начать борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, там по делу обыграли на своем поле Сампдорию со счетом 2:0.

Уже в полуфинале против Венеции, преимуществом своей арены воспользоваться не удалось, команда даже не сумела забить на своем поле. Теперь образовалась сложная ситуация, нужно обязательно выигрывать в гостях, только так будут шансы пройти в финал этого мини-турнира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом противостоянии не было изобилия опасных моментов, Венеция сумела одержать выездную победу со счетом 1:0.

Венеция хорошо играет дома, клуб выиграл пять из шести последних встреч.

Палермо играет на выезде с переменным успехом, 7 побед, 7 ничьих и 5 поражений.

Венеция – Палермо Прогноз

Обе команды сохраняют неплохие шансы на выход в финал плей-офф, так что следует ждать сложного и непредсказуемого матча. Венеция играет дома и считается небольшим фаворитом, при этом хозяевам достаточно не проиграть, чтоб пройти дальше. Мы не верим в высокую результативность и во втором матче, поэтому ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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