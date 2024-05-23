Рогашка – Горица прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

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В четверг, 24 мая, мы узнаем имя победителя Кубка Словении-2023/24. В Любляне Рогашка сыграет против Горицы. Начало матча в 20:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Рогашка

До самого последнего тура этого сезона Рогашка вела борьбу за выживание в Первой лиге Словении. Она финишировала на восьмом месте с отрывом от зоны вылета в 3 очка. Так что успешное выступление в Кубке Словении можно называть единственным светлым пятном в этом сезоне.

В заключительном туре чемпионата Словении Рогашка на выезде сумела обыграть Муру со счетом 3:1, чем и обезопасила себя от вылета. Перед этим она проиграла двум командам, которые в итоге и финишировали ниже: Радомле (0:1) и Алюминию (1:4).

В полуфинале Кубка Словении Рогашка лишь в серии пенальти выбила Муру, а перед этим переиграла Триглав (3:2) и Нафту (3:1).

Горица

Выход Горицы в финал Кубка Словении – большая сенсация. Дело в том, что эта команда играет во втором дивизионе, где по итогам сезона финишировала четвертой. Хотя еще в прошлом сезоне Горица выступала в элите.

К финальной игре Горица подходит с серией из 4 матчей без побед подряд, в которых она набрала лишь 2 очка. Именно эти результаты не позволили Горице финишировать в топ-2 и побороться за повышение в классе.

Главную сенсацию в Кубке Словении Горица сотворила еще на стадии 1/16 финала, когда выбила Домжале (2:1). После этого она спрвилась со скромным клубом Есенице (3:1), переиграла представителя элиты Радомле (4:1), а в полуфинале в серии пенальти прошла своих соседей по турнирной таблице Белтинчи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Горица три раза в истории выигрывала Кубок Словении. Последний раз – в 2014 году.

Рогашка ранее никогда не доходила выше 1/4 финала Кубка Словении.

Данный матч будет лишь четвертым в истории между этими командами. Предыдущие три игры выиграла Горица.

Прогноз на матч Рогашка – Горица

На кону не только трофей, но и выход в еврокубки на следующий сезон, поэтому ожидаю от команд осторожного футбола. Моя ставка ТМ2,5.



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