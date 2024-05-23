EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Шемрок Роверс – Шелбурн прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Шемрок Роверс – Шелбурн прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Шемрок Роверс - Шелбурн прогноз Фото: shamrockrovers.ie / Автор неизвестен
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
Премьер-дивизион Ирландия 24 мая 2024, 15:00 Шемрок Роверс - Шелбурн
-
- : -
Ирландия, Dublin, Tallaght Stadium
Шелбурн Шелбурн
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Шемрок Роверс
Коэф.: 1.73
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Один из поединков 17-го тура ирландского Премьер-Дивизиона состоится в пятницу в Дублине, где на арене "Таллат Стэйдиум" Шемрок Роверс в рамках дерби сыграет с Шелбурном. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Шемрок Роверс

"Обручи" проводят отличный сезон и ведут борьбу за чемпионский титул. На текущий момент Шемрок Роверс после 18-ти сыгранных поединков занимает третье место в турнирной таблице, имея за спиной 28 баллов. От лидера чемпионата в лице Шелбурна "Роверс" отделяет шесть очков.

В минувший понедельник Шемрок Роверс принимал на своём поле одного из лидеров Дерри Сити и смог оформить победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол "обручи" забили в самом начале поединка, а чуть позже не воспользовались шансом увеличить разницу с пенальти. Эта победа прервала серию Шемрок Роверс, которая насчитывала четыре поединка без побед.

Шелбурн

«Красные» лидируют в чемпионате и даже успели обеспечить себе задел в четыре балла от ближайшего преследователя в лице Дерри Сити. В 18-ти поединках Шелбурн набрал 34 очка, оформив девять побед при всего двух поражениях.

В последнем туре команда Дэмьена Даффа на выезде обыграла со счётом 2:1 Сент-Патрикс, причём победный гол «красные» забили в этом поединке только на шестой компенсированной минуте. Эта победа стала второй кряду для Шелбурна, тогда как не проигрывает столичный клуб в семи встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне команды провели уже три поединка – команды обменялись домашними победами и сыграли один раз вничью
  • В трёх матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Шемрок Роверс не проигрывал этому сопернику в родных стенах в 10-ти поединках, оформив семь побед

Шемрок Роверс – Шелбурн прогноз

Не удивительно, что при такой статистике в домашних матчах именно Шемрок Роверс идёт фаворитом у букмекеров. Считаем, что здесь стоит взять «Победу Шемрок Роверс» с коэффициентом 1.73.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Шемрок Роверс
Коэф.: 1.73
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз прогноз НХЛ Сегодня, 19:30 Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Даллас Старз Коэф.: 1.74 Эдмонтон Ойлерз Рекомендуем БетВиннер
Балестье Х - Тампинс Ров прогноз Премьер-лига Сингапур 24 мая 2024, 07:45 Балестье – Тампинес прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Балестье Х Коэф.: 1.68 Тампинс Ров Сделать ставку Мелбет
ЛНЗ - Ворскла прогноз Премьер-лига Украина 24 мая 2024, 08:30 ЛНЗ Черкассы – Ворскла прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года ЛНЗ Коэф.: 1.95 Ворскла Сделать ставку БетВиннер
Pharco FC - Смуха прогноз Премьер-лига Египет 24 мая 2024, 12:00 Фарко – Смуха прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Pharco FC Коэф.: 1.91 Смуха Рекомендуем Мелбет
ЭНППИ - Ceramica Cleopatra прогноз Премьер-лига Египет 24 мая 2024, 12:00 ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года ЭНППИ Коэф.: 1.67 Ceramica Cleopatra Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:03 Ювентус продолжит судебные тяжбы с Криштиану Роналду Новости автоспорта Сегодня, 13:54 Гран-при Монако 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1 Новости бокса Сегодня, 13:36 Легендарный тяжеловес озвучил очень интригующий инсайд Новости тенниса Сегодня, 13:28 Новак Джокович убедительно выходит в полуфинал турнира в Женеве Новости хоккея Сегодня, 12:50 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 12:48 Венсан Компани сообщил Бернли о своем решении возглавить Баварию Мюнхен Новости бокса Сегодня, 12:21 Подтвердила вторая проба. Райан Гарсия принимал запрещенные препараты Новости футбола Сегодня, 12:07 Тан Хаг ответил, станет ли матч против Ман Сити последним для него в качестве тренера Юнайтед Новости футбола Сегодня, 11:55 Игрока Вест Хэма обвиняют в играх на ставках Новости футбола Сегодня, 11:28 Великий месяц в его карьере. Серия А объявила имя лучшего тренера в мае
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Балестье – Тампинес прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 ЛНЗ Черкассы – Ворскла прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Фарко – Смуха прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 ЕНППИ – Керамика Клеопатра прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Аланияспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Сент-Этьен – Родез прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Дерри Сити — Слайго Роверс прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Дженоа — Болонья прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол 24 мая 2024 Жирона – Гранада прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года