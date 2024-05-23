Шемрок Роверс – Шелбурн прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Шемрок Роверс Коэф.: 1.73 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 17-го тура ирландского Премьер-Дивизиона состоится в пятницу в Дублине, где на арене "Таллат Стэйдиум" Шемрок Роверс в рамках дерби сыграет с Шелбурном. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Шемрок Роверс

"Обручи" проводят отличный сезон и ведут борьбу за чемпионский титул. На текущий момент Шемрок Роверс после 18-ти сыгранных поединков занимает третье место в турнирной таблице, имея за спиной 28 баллов. От лидера чемпионата в лице Шелбурна "Роверс" отделяет шесть очков.

В минувший понедельник Шемрок Роверс принимал на своём поле одного из лидеров Дерри Сити и смог оформить победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол "обручи" забили в самом начале поединка, а чуть позже не воспользовались шансом увеличить разницу с пенальти. Эта победа прервала серию Шемрок Роверс, которая насчитывала четыре поединка без побед.

Шелбурн

«Красные» лидируют в чемпионате и даже успели обеспечить себе задел в четыре балла от ближайшего преследователя в лице Дерри Сити. В 18-ти поединках Шелбурн набрал 34 очка, оформив девять побед при всего двух поражениях.

В последнем туре команда Дэмьена Даффа на выезде обыграла со счётом 2:1 Сент-Патрикс, причём победный гол «красные» забили в этом поединке только на шестой компенсированной минуте. Эта победа стала второй кряду для Шелбурна, тогда как не проигрывает столичный клуб в семи встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне команды провели уже три поединка – команды обменялись домашними победами и сыграли один раз вничью

В трёх матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Шемрок Роверс не проигрывал этому сопернику в родных стенах в 10-ти поединках, оформив семь побед

Шемрок Роверс – Шелбурн прогноз

Не удивительно, что при такой статистике в домашних матчах именно Шемрок Роверс идёт фаворитом у букмекеров. Считаем, что здесь стоит взять «Победу Шемрок Роверс» с коэффициентом 1.73.

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