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ЛНЗ Черкассы – Ворскла прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
ЛНЗ - Ворскла прогноз Фото: https://www.ua-football.com/ Автор неизвестен
ЛНЗ ЛНЗ
Премьер-лига Украина 24 мая 2024, 08:30 ЛНЗ - Ворскла
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Украина, Cherkasy, Cherkasy Arena
Ворскла Ворскла
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.95
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100$
БетВиннер 4.65
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30 тур УПЛ начнется 24 мая, с противостояния ЛНЗ Черкассы – Ворскла. Прогноз на упомянутое событие подготовили эксперты Dailysports.

ЛНЗ Черкассы

Дебютант элиты украинского футбола может быть доволен собой в этом сезоне, ведь удалось сохранить прописку в сильнейшем дивизионе. ЛНЗ Черкассы идут на солидном седьмом месте, независимо от результатов последнего тура команда останется на своей позиции.

В последнем туре клуб одержал волевую домашнюю победу над Зарей – 2:1, решающий мяч был забит в концовке. Данная победа стала второй подряд, так что футболисты находятся в хорошем настроении. Наверняка команда постарается завершить удачный сезон домашней победой.

Ворскла

Неважно для себя в УПЛ сыграет Ворскла, перед последним туром команда идет только восьмой, выше уже не подняться, при этом есть риск потерять пару позиций. Место в элите сохранено, что нельзя считать значимым достижением для такого клуба.

Основного успеха в этом сезоне полтавский коллектив добился в Кубке Украины, где сумел дойти до финала турнира, но уступил там мощному украинскому гранду донецкому Шахтеру – 1:2. Таким образом, Ворскла осталась без трофеев и еврокубков, хотя сезон мог стать успешным. В последнем туре команда обыграла Оболонь со счетом 3:1, прервав катастрофическую серию из 8 матчей без побед, за этот период удалось набрать всего очко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге соперники не определили победителя, расписав нулевую ничью.
  • Ставка тотал больше 2,5 голов проходила в 4 из последних пяти встреч.
  • В последних четырех встречах с участием Ворсклы, забивалось не меньше трех голов.

ЛНЗ Черкассы – Ворскла Прогноз

Командам давали идентичные шансы на успех, но сейчас коэффициент на хозяев немного просел. Оба соперника не имеют особой турнирной мотивации, так что особого рвения забивать не будет. Привлекательной мы считаем ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.95
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