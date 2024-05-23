Бавария Мюнхен нацелилась на лидера РБ Лейпциг

Бавария Мюнхен добавила лидера Лейпцига Дани Ольмо в свой шорт-лист на летнее трансферное окно.

Директор Баварии Макс Эберл хорошо знает Ольмо по совместной работе в РБ Лейпциг. Бавария участвует в гонке за хавбека вместе с Барселоной, Реалом. Два клуба Премьер-лиги, Манчестер Сити и Челси, также заинтересованы в нем.

Сумма выкупа футболиста этим летом составит 60 миллионов евро.

Ольмо – воспитанник академии Барселоны, но в 2014 году он принял решение перейти в академию Динамо Загреб. С лета 2020 года он играет за Лейпциг, в составе которого забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 25 матчах во всех турнирах в сезоне 2023-24.

Ранее сообщалось, что легенда Манчестер Сити близок к тому, чтобы стать главным тренером Баварии.