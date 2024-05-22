Легенда Манчестер Сити близок к тому, чтобы стать главным тренером Баварии

Судя по всему, в ближайшее время Бавария окончательно назначит нового главного тренера, который заменит в команде Томаса Тухеля.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, на данный момент основным и единственным кандидатом для Баварии является главный тренер Бернли Венсан Компани. Мюнхенский клуб ведет с бельгийцем переговоры, которые протекают успешно. Сам Компани очень заинтересован в том, чтобы получить эту работу.

Бавария также рассматривала вариант с Маурисио Почеттино, но никакой конкретики пока что не было.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.

Компани тренирует Бернли с лета 2022 года. Под его руководством Бернли уверенно выиграл Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.

Германия – не чужая страна для Компани. С 2006 по 2008 год он выступал за Гамбург и выучил немецкий язык.