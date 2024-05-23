Джон Фьюри вмешивался в подготовку сына. Это могло помешать Тайсону

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Карл Фроч поделился своими мыслями относительно причин поражения бывшего чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Как рассказал Фроч, отец Тайсона - Майкл, вмешивался в подготовку сына и это могло серьезно помешать Цыганскому королю. Он мешал тренеру боксера, хотя тот очень хорошо знает свое дело.

"Его тренер, Шугар Хилл, знает все об игре; он пытался дать ему указания. Как Тайсон может сосредоточиться на ШугарХилле и выполнять его указания, когда Джон Фьюри кричит ему на ухо и говорит с ним всякое дерьмо через канаты. Это невозможно. Вы не можете слушать двух людей одновременно. Это могло стать разницей между победой и поражением в близком бою. Это вмешательство в углу могло стоить Тайсону боя", - заявил Фроч.

Напомним, 18 мая раздельным решением судей Усик одержал победу над Фьюри и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO.

В октябре боксеры должны провести повторный бой. Украинец согласился на реванш сразу после поединка в Эр-Рияде.