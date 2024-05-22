Это была фантастическая серия. Байер проиграл впервые за 52 матча

Байер Леверкузен проиграл первый матч в сезоне 2023/2024. Что интересно, это произошло в финале Лиги Европы УЕФА - второго из трех трофеев, который команда могла выиграть в текущем сезоне.

В матче за кубок Байер проиграл Аталанте со счетом 0:3.

Это поражение стало для команды Хаби Алонсо первым за 361 день - 27 мая 2023 года Байер проиграл Бохуму 0:3. Серия клуба без поражений составила 51 матч - это самая длительная серия в истории современного футбола.

Ранее мы сообщали, что победа в Лиге Европы стала первым еврокубковым трофеем в истории Аталанты.