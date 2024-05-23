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Игрока Вест Хэма обвиняют в играх на ставках

Новости футбола Сегодня, 11:55
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Игрока Вест Хэма подозревают в играх на ставки Фото: https://x.com/FabrizioRomano

Футбольная ассоциация Англии обвиняет полузащитника Вест Хэма, Лукаса Пакета, в играх на ставки.

По мнению ассоциации, бразилец нарушал правила FA E5 и F3. Он намеренно пытался получить карточку от арбитра с целью повлиять на рынок ставок, чтобы одно или более лиц получили прибыль от них. Хотя сам футболист удивлен и не согласен с таким утверждением.

"Я чрезвычайно удивлен и расстроен тем, что ФА решила выдвинуть мне обвинения. В течение девяти месяцев я сотрудничал с ними на каждом этапе расследования и предоставлял всю возможную информацию.

Я полностью отрицаю все обвинения и буду бороться до последнего, чтобы очистить свое имя. В связи с продолжающимся процессом, я не буду давать никаких дальнейших комментарии", - заявил Пакета.

Вест Хэм поддержал футболиста и атегорически отрицает нарушения и будет продолжать решительно отстаивать свою позицию.

"Клуб будет продолжать поддерживать игрока на протяжении всего процесса и не будет делать никаких дальнейших комментариев, пока дело не будет завершено", - говорится в заявлении Молотобойцев.

Сейчас Пакета должен дать ответ до 3 июня.

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