Серия Байера без поражений завершилась! Аталанта – победитель Лиги Европы
С самого начала матча Аталанте удалось шокировать Байер невероятным прессингом на чужой половине поля. Чемпионам Германии с трудом удавалось преодолеть с мячом центр поля, и это в итоге привело к тому, что команда из Бергамо открыла счет. После затянувшегося розыгрыша углового Давиде Дзаппакоста прострелил на дальнюю штангу, где первым на мяче оказался Адемола Лукман.
А уже на 26-й минуте Лукман оформил дубль Фланговый нападающий совершил сольный проход и пробил прямо под штангу из-за пределов штрафной зоны. Тем самым Лукман стал первым африканским футболистом, который забил 2 мяча в финальном матче еврокубка.
Бенефис Лукмана продолжился и во втором тайме. На 75-й минуте нигериец получил мяч от Скамакки, ушел от Тапсоба и невероятно пробил под перекладину. И это первый хет-трик в истории финалов Лиги Европы УЕФА!
Аталанта впервые в своей истории выиграла еврокубок. Ранее она никогда даже не играла в финале какого-то турнира под эгидой УЕФА.
Для Байера это поражение сталое первым в сезоне во всех турнирах. Рекордная для европейского футбола серия Байера без поражений продлилась 51 матч.
Уже 25 мая Байер сыграет последний матч в сезоне. В финале Кубка Германии он сыграет против Кайзерслаутерна. Аталанта завершит сезон Серии А матчами против Торино и Фиорентины.
Лига Европы. Финал
Аталанта – Байер Леверкузен 3:0
Голы: Лукман, 12`, 26`, 75`