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Серия Байера без поражений завершилась! Аталанта – победитель Лиги Европы

Новости футбола Вчера, 16:54
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Серия Байера без поражений завершилась! Аталанта – победитель Лиги Европы Richard Heathcote/Getty Images

С самого начала матча Аталанте удалось шокировать Байер невероятным прессингом на чужой половине поля. Чемпионам Германии с трудом удавалось преодолеть с мячом центр поля, и это в итоге привело к тому, что команда из Бергамо открыла счет. После затянувшегося розыгрыша углового Давиде Дзаппакоста прострелил на дальнюю штангу, где первым на мяче оказался Адемола Лукман.

А уже на 26-й минуте Лукман оформил дубль Фланговый нападающий совершил сольный проход и пробил прямо под штангу из-за пределов штрафной зоны. Тем самым Лукман стал первым африканским футболистом, который забил 2 мяча в финальном матче еврокубка.

Бенефис Лукмана продолжился и во втором тайме. На 75-й минуте нигериец получил мяч от Скамакки, ушел от Тапсоба и невероятно пробил под перекладину. И это первый хет-трик в истории финалов Лиги Европы УЕФА!

Аталанта впервые в своей истории выиграла еврокубок. Ранее она никогда даже не играла в финале какого-то турнира под эгидой УЕФА.

Для Байера это поражение сталое первым в сезоне во всех турнирах. Рекордная для европейского футбола серия Байера без поражений продлилась 51 матч.

Уже 25 мая Байер сыграет последний матч в сезоне. В финале Кубка Германии он сыграет против Кайзерслаутерна. Аталанта завершит сезон Серии А матчами против Торино и Фиорентины.

Лига Европы. Финал

Аталанта – Байер Леверкузен 3:0
Голы: Лукман, 12`, 26`, 75`

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