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Конец истории. Клаудио Раньери на минорной ноте завершает тренерскую карьеру

Новости футбола Вчера, 16:59
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Конец истории. Клаудио Раньери провел последний матч в карьере Фото: https://x.com/CagliariCalcio

Клаудио Раньери недавно объявил, что завершит карьеру тренера после нынешнего сезона. В пятницу, 23 мая, его Кальяри сыграл против Фиорентины в заключительном туре Серии А.

Фиалки открыли счет под конец первого тайма - Банавентура огорчил хозяев поля. Тем не менее, после перерыва команды устроили настоящий триллер.

Сначала Кальяри забил два мяча и вышел вперед 2:1, однако Фиорентина не хотела отдавать своего. Сначала на 89-й минуте Гонсалес сравнял счет, а на 90+13 - Артур Мело забил победный гол для Фиалок.

Клаудио Раньери драматично проигрывает свой последний матч в карьере со счетом 2:3. Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери покинет Болонью и завершит карьеру тренера этим летом.

Раньери возглавил Кальяри в январе 2023 года, заключив соглашение до лета 2025-го. За свою карьеру итальянский тренер возглавлял ряд известных клубов, среди которых Наполи, Фиорентина, Атлетико, Валенсия, Челси, Ювентус, Рома, Интер, Монако, Лестер, Сампдория и другие.

Самой яркой страницей тренерской карьеры Клаудио является сенсационное чемпионство Англии с Лестером в 2015 году.

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Кальяри Серия А Италия
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