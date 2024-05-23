Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 157,5 Коэф.: 1.87 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

24 мая свою встречу в рамках «финала четырех» Евролиги проведут Реал Мадрид – Олимпиакос. Прогноз на матч этих соперников уже подготовили эксперты Dailysports.

Реал Мадрид

Испанский клуб защищает свой титул, пока все идет по плану, команда выиграла регулярный чемпионат Евролиги, на старте сезона и вовсе доминировали. Все было хорошо и в испанском чемпионате, хоть Реал и стал вторым в регулярке, уступив Уникахе по дополнительным показателям. Во внутреннем плей-офф уже успели пройти со счетом 2:0 Гран Канарию.

В четвертьфинале Евролиги Реал максимально быстро прошел Басконию, выиграв серию со счетом 3:0. Такой результат позволил сэкономить силы перед важнейшими битвами в концовке сезона.

Олимпиакос

Для греческого клуба сезон складывается неплохо, учитывая тот факт, что команда оказалась в «финале четырех». В четвертьфинале Евролиги было сложное противостояние против Барселоны, судьба серии решалась в пятом решающем матче, который Олимпиакос выиграл в гостях со счетом 62:59.

В греческом чемпионате клуб без проблем пробился в плей-офф со второго места, где успел пройти со счетом 2:0 АЕК. У Олимпиакоса сейчас серия из пяти побед во всех турнирах, чтоб обыграть такого соперника нужно показывать свой лучший баскетбол.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники играли дважды в этом сезоне, Реалу удавалось обыграть соперника в обоих случаях.

Реал рекордсмен по победам в Евролиге, 11 раз команда выигрывала турнир.

Олимпиакос трижды выигрывал Евролигу.

Реал Мадрид – Олимпиакос Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение Реалу в этой паре, все-таки испанский клуб выиграл обе очные встречи этого сезона, да и смотрелся в целом стабильно. Олимпиакос опытная команда, напомним, именно греки в прошлом году играли против Реала в финале, уступив с разницей в одно очко, так что будет попытка реванша. Мы не верим в результативный баскетбол, поэтому ставим на тотал меньше 157,5 очков.

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