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Ноттингем Форест подал в суд на крупнейшую в Англии телекомпанию и легенду Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 04:02
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Ноттингем Форест подал в суд на крупнейшую в Англии телекомпанию и легенду Манчестер Юнайтед Фото с сайта beinsports.com / Автор неизвестен

После поражения от Эвертона в 34-м туре Английской Премьер-лиге Ноттинегм Форест опубликовал заявление, в котором раскритиковал судейство на фоне трёх отклоненных пенальти в ворота Ирисок.

После этого одна из главных телекоммуникационных компаний Великобритании Sky Sports проанализировала эту ситуацию в своем репортаже. Во время анализа бывшая легенда Манчестер Бнайтед Гари Невилл сказал:

«Честно говоря, это похоже на заявление мафиозной банды. Во что, черт возьми, они играют?»

Он также призвал судейского аналитика Ноттингема Марка Клаттенбурга уйти в отставку. Это решение было подтверждено командой в минувшую пятницу. Согласно данным talkSPORT, это не было связано с репортажем Sky Sports, а является решением команды.

Однако также сообщается, что Форест подал судебный иск против телерадиокомпании в ответ на их реакцию. В нем Форест также раскритиковал тот факт, что болельщик Лутон Таун Стюарт Этвелл был назначен VAR-арбитром на матч, причем обе команды боролись за вылет.

Руководитель PGMOL, который ответственный за судейство в матчах Премьер-лиги, признался, что один из моментов, в которых апеллировали игроки Ноттингема, должен был закончится пенальти.

Стоит отметить, что защитник Эвертона Эшли Янг был замешан во всех трёх моментах и во время послематчевого интервью, когда его спросили об этом, он лишь ухмыльнулся, но не ответил.

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