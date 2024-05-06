Зинедин Зидан сделал свой прогноз на матч Реал Мадрида и Баварии Мюнхен. Кто же выйдет в финал?
Уже в среду, 8 мая, нас ждет суперматч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал Мадрид примет в гостях Баварию Мюнхен. Это будет ответный матч и победитель этой встречи заработает путёвку на Уэмбли. Напомним, что первый матч закончился вничью 2:2.
Реал Мадрид может похвастаться невероятной беспроигрышной серией в матчах на выбывание на своей арене Сантьяго Барнабеу на протяжении последних четырех лет, поэтому считается фаворитов в предстоящей встрече. Тем более испанцы досрочно оформили чемпионство в Ла Лиге и могут полностью сконцентрироваться на международном турнире.
Предстоящее событие приковывает внимание многих личностей на уровне финала Лиги чемпионов. Не остался в стороне бывший игрок и тренер Лос Бланкос Зинедин Зидан. Легендарный француз был замечен на Гран-при Майами и во время общения со Sky Germany высказал мнение что считает Реал Мадрид фаворитом.
"Я надеюсь, что Мадрид выиграет, но это будет трудный и сложный матч".
Также стоит учитывать, что Зидан рассматривался вариантом на замену Тухелю в тренерском кресле Баварии Мюнхен. От этой должности уже отказались тренер леверкузенского Байера Хаби Алонсо, бывший тренер Баварии Мюнхен Юлиан Нагельсманн и бывший тренер Манчестер Юнайтед, а сейчас наставник сборной Австрии Ральф Рангник.
Когда Зидана спросили о возможности управлять немцами он с улыбкой ответил:
«Я посмотрю игру, спасибо».
Напомним, что ответный матч между Реал Мадридом и Баварией Мюнхен состоится уже в среду, 8 мая. КомандаDailysports подготовила для вас информацию, где вы можете посмотреть этот матч в вашей стране.