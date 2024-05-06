Реал Мадрид – Бавария Мюнхен: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

Уже на следующей неделе нас ожидают ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Первый финалист определится во вторник в противостоянии ПСЖ и Боруссии Дортмунд, а своего соперника он узнает в среду, ведь нас ожидает ответный суперматч, в котором Реал Мадрид примет в гостях Баварию Мюнхен.

Реал Мадрид – Бавария Мюнхен: что нужно знать о матче?

Реал Мадрид продолжает свою беспроигрышную серию в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На счету Лос Бланкос всего три ничьи в одиннадцати матчах. Напомним, что мадридцы выиграли все матчи своей группы, в 1/8 финала справились с РБ Лейпциг (1:0, 1:1), а после этого дважды сыграли вничью с Манчестер Сити (3:3, 1:1), но в Англии обыграли горожан в серии пенальти. Мадридцы подходят к этому матчу в качестве чемпионов Испании и теперь они могут полноценно сконцентрироваться на Лиге чемпионов, чтобы записать в своей актив еще один трофей.

Бавария уже гарантировала себе выход в Лигу чемпионов и пока только не ясно на каком месте финишируют немцы в Бундеслиге. Борьба со Штутгартом в самом разгаре и всё решится в двух последних матчах. Напомним, что у Баварии Мюнхен всего лишь одно поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После выхода с первого места в группе с одной ничьей немцы уступили Лацио на выезде (0:1), но быстро поквитались с ними дома разгромив итальянцев (3:0). В четвертьфинале Баварии Мюнхен противостоял Арсенала и после ничьи в Лондоне (2:2) немцы сумели дома минимально обыграть канониров (1:0).

Напомним, что первый матч между этими командами получился достаточно результативным. В первом тайме Винисиус Жуниор открыл счёт, но во втором точный удар Лероя Сане и реализованный пенальти Харри Кейном вывели хозяев вперед, но к концу поединка Винисиус также реализовал одиннадцатиметровый установив паритет в счёте.

Реал Мадрид – Бавария Мюнхен: когда и где состоится матч?

Ответныйматч между Реал Мадридом и Баварией Мюнхенсостоится в Мадриде на «Сантьяго Барнабеу». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Реал Мадрид – Бавария Мюнхен: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.