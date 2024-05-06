Уйдет вместе с Клоппом? Дарвин Нуньес намекает на расторжения контракта с Ливерпулем

Слухи о том, что Дарвин Нуньес может покинуть Ливерпуль распространяются уже достаточно долго. У нападающего были как взлёты, так и падения на «Энфилде», но критика в его адрес усилилась после тех моментов, когда он упускал возможности перед воротами соперников.

Терпение фанатов мерсисайдцев к нападающему иссякло, так как команда Клоппа врядли уже сможет побаловать своих фанатов трофеями. Кроме Кубка футбольной лиги они вряд ли уже что-то выиграют.

Сам Нуньес решил подлить масла в огонь разговоров об его уходе. Нападающий Ливерпуля удалил все фотографии, связанные с клубом, со своей страницы в социальной сетиInstagram.

В его профиле остались лишь семейные фото, и снимки за сборную Уругвая и даже за Бенфику.

Была информация, что Барселона рассматривала Нуньеса как потенциальную замену Роберту Левандовскому.

Дарвин Нуньес выступает за Ливерпуль с прошлого сезона, когда перешел из Бенфики за€80 млн. на его счету 94 матча в футболке мерсисайдцев, в которых он забил 33 гола и отдал восемнадцать голевых передач. Его контракт рассчитан до 2028 года и согласно данным статистического порталаTransfermarkt на данный момент его стоимость составляет€70 млн.