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Чемпион мира по дартсу пропустит турнир из-за матча Манчестер Юнайтед

Новости дартс Сегодня, 02:24
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Чемпион мира по дартсу пропустит турнир из-за матча Манчестер Юнайтед Фото: twitter.com/ManUtd / Автор неизвестен

Люк Литлер за последние месяцы добился огромного успеха в дартсе. Он является действующим чемпионом мира PDC среди молодежи, Мастерса в Бахрейне, а также действующим чемпионом Belgian Darts Open и Austrian Darts Open.

Недавно он выиграл четвертый матч в Премьер-лиге дартса и готов взять заслуженный отдых, чтобы посетить игру своей любимой футбольной команды.

Его менеджер Мартин Фулдс обещал Литлеру небольшой отпуск, если 17-летний юноша сумеет квалифицироваться на World Matchplay, World Grand Prix и другие крупные соревнования. Именно это сделал молодой спортсмен и заслужил отдых.

Литлер решил посетить матч своей любимой команды – Манчестер Юнайтед в финале Кубка Англии и из-за этого пропустит Чемпионат Нидерландов. Об этом заявил сам спортсмен:

«Я в деле. Я еду на «Уэмбли».

«Мартин сказал, что если я хорошо выступлю и попаду в Matchplay, Гран-при и другие крупные турниры, то он освободит меня ненадолго, чтобы у меня было время. В данный момент мне не нужно делать все», – цитирует егоSportBible.

После этого ему задали вопрос, верит ли он в победу Манчестер Юнайтед в Кубке Англии, на что он коротко ответил:

«Надеюсь».

Напомним, что финальный поединок Кубка Англии состоится 25 мая в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли».

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