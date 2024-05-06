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Ключевой защитник Баварии Мюнхен рискует пропустить ответный матч с Реал Мадридом

Новости футбола Сегодня, 03:00
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Ключевой защитник Баварии Мюнхен рискует пропустить ответный матч с Реал Мадридом Фото с сайта sabcsport.com / Автор неизвестен

Звёздный защитник Баварии Мюнхен и сборной Англии Эрик Дайер рискует пропустить ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против Реал Мадрида из-за травмы, полученной в матче со Штутгартом.

Во время одного из моментов Дайер столкнулся головой с соперником и получил повреждение. После оказания медицинской помощи игрок смог вернуться на поле. Но в очередной из моментов, когда англичанин помогал на лини ворот голкиперу, он головой отбил мяч, летевший в сетку и вновь получил повреждения.

Из-за следов крови на лбу защитника медикам пришлось с ним поработать, и он вернулся на поле с повязкой на голове. Во втором тайме Дайер был заменен на Дайота Упамекано.

Главный тренер Баварии Мюнхен Томас Тухель прокомментировал ситуацию с Дайером после матча:

«Эрику пришлось наложить швы на рану на голове, которая затем снова открылась, поэтому в какой-то момент мы решили, что с него достаточно. Мы не хотели рисковать».

Напомним, что матч против Штутгарта Бавария Мюнхен проигрла со счётом 3:1.

Пока точно не известна серьезность травмы Дайера и возможность его выхода на поле в матче против Реал Мадрида, который состоится уже в среду. Но в случае, если англичанин не сможет помочь своей команде, у Тухеля появляются новые проблемы, ведь ране мы сообщали, что другой защитник Баварии Мюнхен покинул стадион на костылях, а помимо него в лазарете команды находится еще шесть человек.

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