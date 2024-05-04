Защитник Баварии покинул стадион на костылях. Его участие в матче с Реалом маловероятно

Бавария Мюнхен проиграла Штутгарту (1:3) на выезде в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Но на этом неприятности для команды Томаса Тухеля не заканчиваются. Левый защитник мюнхенцев Рафаэль Геррейро получил травму и покинул стадион на костылях.

Как сообщает спортивный директор Баварии Макс Эберл, участие футболиста в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против Реала крайне маловероятно.

🔴 Raphaël Guerreiro left the stadium on crutches and Bayern believe it will be difficult for him to play vs Real, says director Eberl. pic.twitter.com/AO3kR45KGU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2024

В этом сезоне 30-летний португалец сыграл 28 матчей в составе Баварии во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.

Бавария на второй строчке Бундеслиги опережает Штутгарт всего на два очка за два тура до конца чемпионата. В среду, 8 мая Бавария сыграет с Реалом на выезде ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов (результат первого поединка - 2:2).

Ранее мы сообщали, что Томас Тухель может остаться в Баварии. В поддержку тренера выступает целый ряд игроков.