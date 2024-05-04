Тухель может остаться в Баварии. В поддержку тренера выступает целый ряд игроков

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, существует возможность, что Томас Тухель останется главным тренером Баварии после окончания текущего сезона.

Ранее сообщалось о его уходе летом, но руководство клуба теперь открыто к продолжению сотрудничества с 50-летним немцем. Несмотря на сложность ситуации, ключевые фигуры клуба, такие как Мануэль Нойер, высказывают поддержку Тухелю. Однако окончательное решение остается за Баварией, которая пока не приняла конкретных шагов в этом направлении.

Ранее клуб не смог достичь соглашения с другим кандидатом на пост главного тренера, Ральфом Рангником, и рассматривает варианты с Роберто Де Дзерби из Брайтона и Хуленом Лопетеги, последним клубом которого был Вулверхэмптон. Самого же Тухеля слухи в последнее время активно сватают в Манчестер Юнайтед.