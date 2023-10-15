Ювентус готов сделать предложение Шахтеру по Судакову

Туринский Ювентус всерьез рассматривает приобретение футболиста донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает Sky Sports Italia.

По информации источника Ювентус сильно заинтересован в полузащитнике. Клуб даже специально отправлял скаута на матч Антверпен — Шахтер в Лиге Чемпионов, чтобы вживую понаблюдать за игроком.

Отмечается, что в январе Ювентус готов будет сделать предложение. Это будет аренда с опцией или возможным обязательством выкупа. Если зимой договориться с Шахтером не удастся, то Юве попробует совершить полноценный трансфер игрока уже в летнее трансферное окно.

Недавно мы сообщали, что футболист интересен нескольким командам из Английской Премьер Лиги.

Георгий Судаков является воспитанником Шахтера. 21-летний футболист проводит уже свой четвертый сезон в команде. За это время игрок провел 75 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 11-ю ассистами. Также Судаков является игроком национальной сборной Украины.

Напомним, что вчера Судаков помог украинской сборной победить команду Северной Македонии.

К слову, Трансфермаркт оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.