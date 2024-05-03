Алькарас не сыграет на турнире Мастерс в Риме

Третья ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на следующем турнире ATP1000, который пройдет в Риме.

Сам испанец написал на своей странице в X, что чувствует дискомфорт в руке. Он прошел обследование, во время которого обнаружили отек мышцы пронатора, что является следствием его последней травмы.

"К сожалению, я не смогу играть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и иметь возможность играть на 100% без боли", - написал Алькарас.

Напомним, что турнир ATP1000 в Риме пройдет с 8 по 19 мая.

К слову, вторая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира Мастерс, который проходит сейчас в Мадриде. Причиной этого стала травма правого бедра.

Также, мы знаем имена финалистов турнира ATP1000 в Мадриде, за титул поборются - Рублев и Оже Альяссим. Финал состоится в воскресенье, 5 мая, и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.