Определились финалисты турнира ATP1000 в Мадриде
Новости тенниса Вчера, 15:13
Фото: https://twitter.com/atptour
В пятницу, 3 мая, состоялись полуфинальные матчи ATP1000 в Мадриде. Тейлор Фриц сыграл против Андрея Рублева, Феликс Оже Альяссим сыграл против Иржи Легечки.
В первой полуфинальной паре Рублев довольно просто разобрался со своим соперником. Он забрал первый сет со счетом 6:4, а второй - 6:3. В общем, матч длился один час 14 минут.
Во втором полуфинале игра завершилась еще быстрее, матч продлился 33 минуты. При счете 3:3, Легечка получил повреждение и не смог продолжить эту игру. Таким образом, Оже Альяссим вышел в финал турнира ATP1000 в Мадриде.
Таким образом, мы знаем имена обоих теннисистов, которые поборются за титул турнира в Мадриде. Финал пройдет в воскресенье, 5 мая, и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.
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