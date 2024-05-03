Определились финалисты турнира ATP1000 в Мадриде

В пятницу, 3 мая, состоялись полуфинальные матчи ATP1000 в Мадриде. Тейлор Фриц сыграл против Андрея Рублева, Феликс Оже Альяссим сыграл против Иржи Легечки.

В первой полуфинальной паре Рублев довольно просто разобрался со своим соперником. Он забрал первый сет со счетом 6:4, а второй - 6:3. В общем, матч длился один час 14 минут.

Во втором полуфинале игра завершилась еще быстрее, матч продлился 33 минуты. При счете 3:3, Легечка получил повреждение и не смог продолжить эту игру. Таким образом, Оже Альяссим вышел в финал турнира ATP1000 в Мадриде.

Such bad luck 💔@felixtennis chalks up a maiden Masters 1000 final as Lehecka is forced to retire with injury@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/wUiLv0mikz — ATP Tour (@atptour) May 3, 2024

Таким образом, мы знаем имена обоих теннисистов, которые поборются за титул турнира в Мадриде. Финал пройдет в воскресенье, 5 мая, и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.