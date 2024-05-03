Испанский финал. Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

На этой неделе проходит Финал четырех в Лиге Чемпионов УЕФА по футзалу. Барселона сыграла против Спортинга, а Бенфика против Пальма Футзал.

Обе игры получились очень голевыми и зрелищными. Пальма и Бенфика дошли до серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 4:4, в овертайме никто не забивал голов, а в серии точнее были футзалисты испанской команды - 4:3.

В матче Барселоны и Спортинга также были настоящие качели. Спортинг забил уже на первой минуте, затем Барса забила два, Спортинг ответил своими двумя мячами, а под конец тайма каталонцы сравняли счет. После перерыва команды уже играли осторожнее. Они сначала снова обменялись голами. Барселона забила пятый за несколько минут до конца игры и победила 5:4.

FINALISTS!



Barça edge a thriller against Sporting to book their spot in Sunday's final 🍿#UCLFutsal pic.twitter.com/G8XX45aat3 — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) May 3, 2024

Таким образом, в финале Лиги Чемпионов по футзалу сыграют две испанские команды - Барселона и Пальма. Финал пройдет в воскресенье, 5 апреля, а начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.

К слову, Пальма Футзал будет защищать свой титул. Они являются действующими победителями титула. Барселона, в свою очередь, является четырехкратным победителем Лиги Чемпионов УЕФА. Самым титулованным клубом является Интер Мовистар - пять трофеев.