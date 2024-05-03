Неожиданно. Ройса предложили топовому клубу АПЛ

То, о чем много говорилось, сегодня стало фактом: Марко Ройс после 12 лет в команде покинет дортмундскую Боруссию. Но, 34-летний полузащитник может и остаться в большом футболе, так как его услуги предложили топовому клубу АПЛ.

Название этого клуба раскрыл Daily Express, и им является Манчестер Юнайтед, который связан с Ройсом вот уже на протяжении десяти лет. Преимуществом немца является тот факт, что его можно будет подписать бесплатно.

Возраст полузащитника никого на «Олд Траффорд» не смущает, так как как раз таки опытного профессионала, который будет подавать пример молодежи, ищет Эрик тен Хаг и компания. В таком «красные дьяволы» будут нуждаться в контексте трансферной политики клуба.

Напомним, сэр Джим Рэтклифф задекларировал желание подписывать молодых игроков, и такой наставник, как Ройс им бы точно не помешал.