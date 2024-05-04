Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.87 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В ещё одной игре регулярного сезона USL Чемпионшипа Финикс Рейзинг примет Сакраменто Репаблик. Матч состоится ночью в воскресенье, 5 мая, и начнется в 4:30 утра по центральноевропейскому времени.

Финикс Рейзинг

Команда, играющая в Западной конференции USL Чемпионшипа. На данный момент они занимают шестое место в турнирной таблице. У них десять очков после восьми матчей регулярного сезона. В начале нынешнего сезона они показывали не очень стабильные результаты. В пяти последних матчах две победы, два поражения и ничья. Однако очень важным является то, что именно Финикс Рейзинг является действующим чемпионом USL Чемпионшипа. В прошлом году они победили в финале Чарльстон в серии пенальти.

Сакраменто Репаблик

Также коллектив играет в Западной конференции, более того, сам Сакраменто в настоящее время является лидером турнирной таблицы. Репаблик набрал 18 очков в восьми играх и на три балла опережает ближайшего преследователя. В прошлом сезоне они были близки к финалу, но проиграли в полуфинале Чарльстону. Сейчас в Сакраменто очень хорошая игровая форма. С начала сезона они еще не проиграли ни разу: три ничьи и пять побед. Матч против действующего чемпиона - это настоящее испытание.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В предыдущей встрече Финикс Рейзинг победил Сакраменто Репаблик с минимальным счетом 2:1.

Сакраменто Репаблик забивает хотя бы один гол уже в восьми матчах подряд.

В последних шести домашних матчах Финикс Рейзинг обыгрывает Сакраменто Репаблик.

Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз

Действующий чемпион USL Чемпионшипа начал сезон не так, как они хотели, и эта игра будет крайне сложной для обоих соперников. Трудно сказать, кто одержит победу, но я думаю, что матч будет результативным. Моя ставка - тотал игры больше 2,5 с коэффициентом 1,87.

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