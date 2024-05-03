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Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Брайтон - Астон Вилла прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Брайтон Брайтон
Премьер-лига Англия 05 мая 2024, 09:00 Брайтон - Астон Вилла
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Англия, Brighton, Американ Экспресс Комьюнити
Астон Вилла Астон Вилла
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.84
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Один из воскресных поединков 36-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран на арене "Амекс Стейдиум", где Брайтон примет Астон Виллу. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Брайтон

Команда Роберто Де Дзерби откровенно сдала в последнее время и заслуженно занимает сейчас 12-е место в турнирной таблице АПЛ. А ведь в прошлом розыгрыше Премьер-Лиги "Альбион" финишировал на шестой строчке, получив пропуск в Лигу Европы. Сейчас о подобных достижениях "чайкам" стоит только мечтать, так как команду даже середняком можно назвать с большой натяжкой.

Очевидно, что у Брайтона отсутствует банальная мотивация на остаток сезона. На это указывают три крупных поражения в последних четырёх турах. Так, сначала "Альбион" со счётом 0:3 проиграл в родных стенах Арсеналу, спустя тур получил четыре безответных мяча от Манчестер Сити (0:4), а на минувших выходных Брайтон доигрался уже до того, что уступил Борнмуту на выезде 0:3.

Астон Вилла

А вот "вилланы" пребывают в очень хорошей игровой форме и даже удивительно, как команда Унаи Эмери умудрилась проиграть домашний матч Олимпиакосу в Лиге Конференций со счётом 2:4. Впрочем, учитывая изменения в регламенте, отыграться шансы есть. Куда важнее для Астон Виллы успешная игра в АПЛ, где "вилланы" занимают четвёртую строчку, с отрывом от Тоттенхэма в семь очков.

На минувших выходных в домашнем противостоянии с Челси команда Унаи Эмери вела с форой в 2 гола к 62-й минуте, однако позволила кризисному оппоненту отыграться. Перед этим Астон Вилла выиграла два матча, в том числе оформив победу над Арсеналом в гостях (2:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге "Альбион" уступил Астон Вилле с неприличным счетом 1:6
  • В трёх последних поединках сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В шести последних поединках на поле Брайтона Астон Вилла оформила три победы при трёх ничейных исходах

Брайтон – Астон Вилла прогноз

Астон Вилла имела очень мало времени для восстановления после поединка в еврокубков и это может стать проблемой для команды. Не факт, что Астон Вилла сможет обыграть Брайтон, так что лучше взять "Победа Астон Виллы с форой (0)" с коэффициентом 1.84.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.84
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