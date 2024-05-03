Аль-Наср – Аль-Вахда прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1,5) Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 30-го тура аравийской Суперлиги будет сыгран в Эр-Рияде, где на арене "Мрсул Парк" местный Аль-Наср примет Аль-Вахда. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Аль-Наср

Команда Луиша Каштру проводит очень сильный сезон, однако от клуба с такими амбициями ждали, конечно же, большего. Например, в чемпионате Саудовской Аравии Роналду и компания врядли смогут догнать Аль-Хиляль, который опережает Аль-Наср на девять очков.

При этом нельзя сказать, что отрыв настолько огромный, просто Аль-Хиляль штампует победы одна за одной. В последнем туре Аль-Наср на выезде со счётом 1:0 обыграл Аль-Халидж. Эта победа стала уже шестой кряду для команды Луиша Каштру. Аль-Наср в 14-ти поединках на своём поле оформил 10-ть побед, проиграв при этом только в двух встречах.

Аль-Вахда

"Рыцари Мекки" в текущем сезоне ведут борьбу за выживание и на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице. В 29-ти турах команда Йоргоса Дониса оформила только девять побед при 15-ти поражениях. От зоны вылета Аль-Вахду отделяет шесть очков.

В последнем туре Аль-Вахда в родных стенах принимала Аль-Хазем и уступила со счётом 0:2. Это поражение продлило безвыигрышную серию "Рыцарей Мекки" до трёх поединков - две ничьи и одно поражение. На выезде Аль-Вахда оформила только три победы в 14-ти встречах, уступив при этом в 10-ти поединках.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Аль-Наср оформил победу со счётом 3:1

Только в двух матчах из пяти последних забивали обе команды

Лишь в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Аль-Наср – Аль-Вахда прогноз

Букмекеры отдают тотальное преимущество хозяевам поля, оценивая победу Аль-Насра коэффициентом 1.30. Считаем, что Аль-Наср не будет рисковать и оформит победу с разницей, как минимум, в два мяча. Наша ставка «Победа Аль-Насра с форой (-1.5)» с коэффициентом 1.69.

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