Селтик – Хартс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3,5 Коэф.: 1.8 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Один из поединков 35-го тура шотландской Премьер-Лиги будет сыгран в Глазго, где на "Селтик Парк" местный Селтик примет Хартс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Селтик

"Кельты" занимают первое место в турнирной таблице, однако борьба за золотые медали продолжается. Селтик смог воспользоваться осечками Рейнджерс в последних поединках и опередил его в чемпионской гонке. На текущий момент "кельты" имеют отрыв в три балла. А вот от третьей позиции команду Брендана Роджерса отделяет сразу 18 очков.

На минувших выходных Селтик проводил выездной матч против ФК Данди и оформил победу со счётом 2:1. Дублем в воротах хозяев отметился форвард Джеймс Форрест. В целом не проигрывает Селтик вот уже в пяти турах кряду, оформив на данном отрезке четыре победы. В родных стенах "кельты" проиграли только однажды в текущем сезоне, оформив при этом 12-ть побед.

Хартс

«Черви» в свою очередь по итогам 34-х сыгранных поединков идут на третьей строчке, уступая лидеру сразу 18-ть баллов. Разумеется, догнать лидеров шансов уже нет, да по сути Хартс и не рассчитывает на это. Куда важнее сохранить за собой текущие позиции, а это очень даже под силу команде Фрэнки Макэвой.

На минувших выходных «тёмно-бордовые» проводили выездной матч против Килмарнока и сыграли только вничью 0:0. А вот перед этим Хартс оформил две победы Ливингстоном и Сент-Мирреном. В общей же сложности Хартс не проигрывает уже в 4-х поединках в рамках шотландской премьер-лиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне команды провели три поединка и пока счёт не в пользу Селтика – две победы у Хартса против одной у «кельтов»

Только в одном матче из пяти последних забивали обе команды

До текущего сезона Селтик не проигрывал «червям» на своём поле с апреля 2012 года

Селтик – Хартс прогноз

Не думаем, что здесь стоит ждать сюрприза, однако, как видим, от Хартса можно ожидать чего угодно. Букмекеры дают очень низкий коэффициент на победу хозяев – 1.26. Наша ставка здесь «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.80.

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