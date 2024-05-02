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Самсунспор – Трабзонспор прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Самсунспор - Трабзонспор прогноз Фото: trabzonspor.org.tr / Автор неизвестен
Самсунспор Самсунспор
Суперлига Турция 04 мая 2024, 12:00 Самсунспор - Трабзонспор
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Турция, Samsun, Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu
Трабзонспор Трабзонспор
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.86
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 35-го тура турецкой Суперлиги будет сыгран в Самсуне, где в субботу вечером местный Самсунспор примет Трабзонспор. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Самсунспор

"Красная молния" хоть и занимает достаточно высокое 13-е место в турнирной таблице, однако по сути ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. По итогам 34-х сыгранных поединков Самсунспор набрал 39 очков, тогда как отрыв от зоны вылета составляет пять баллов. Стоит признать, что команда Маркуса Гисдоля очень плохо выглядит в последних турах и именно из-за этого команда максимально приблизилась к подвалу турнирной таблицы. Так, на минувших выходных "красная молния" противостояла на выезде Касимпаше и уступила со счётом 0:1. В итоге вот уже в пяти поединках кряду Самсунспор не может выиграть, оформив три ничьи при двух поражениях.

Трабзонспор

Трабзонспор в свою очередь занят совершенно иными задачами в концовке сезона. Так, после 34-х сыгранных туров «черноморские штормы» занимают третье место в турнирной таблице, имея за спиной 58-мь набранных очков. Конечно же, догнать дуэт лидеров шансов у команды Абдуллаха Авджи никаких нет, однако сейчас главное сохранить за собой третью строчку. А вот здесь отрыв от главного конкурента в лице Башакшехира составляет уже приличные шесть баллов. На минувших выходных Трабзонспор принимал в родных стенах Газиантеп и оформил победу со счётом 4:2. В итоге «бордово-синие» в крайних четырёх турах оформили три победы, проиграв лишь однажды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Трабзонспор разгромил «красную молнию» в рамках Кубка Турции в текущем сезоне со счётом 3:0
  • Матч первого круга завершился победой «бордово-синих» со счётом 2:1
  • В пяти последних матчах в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Самсунспор – Трабзонспор прогноз

Букмекеры не отдают кому-то преимущество в этом матче, однако мы считаем, что ближе к успеху будут гости. Хотя лучше взять с подстраховкой и сыграть через «Победа Трабзонспора с форой (0)» с коэффициентом 1.86.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.86
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100%
1хБет 5.00
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