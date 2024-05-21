Бывший защитник Барселоны в ближайшее время перейдет в Кристал Пэлас

Кристал Пэлас в ближайшее время усилит свой состав сильным футболистом из Ла Лиги.

Как сообщает Фабрицио Романо, Кристал Пэлас находится в шаге от подписания центрального защитника Бетиса Чади Рияда. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро + 2 миллиона бонусами.

Все детали трансфера уже согласованы. Для окончательного заверешения сделки футболисту остается лишь поставить подпись под контрактом.

Чади Рияд – воспитанник академии Барселоны. Минувшим летом он перешел в Бетис на правах аренды с обязательством выкупа.

В текущем сезоне 20-летний марокканец сыграл 30 матчей во всех турнирах.

Кристал Пэлас финишировал в Премьер-лиге на 12-м месте. После назначения главным тренером Оливера Гласнера “орлы” выиграли 7 матчей из 13.