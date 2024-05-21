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Лидер Ман Юнайтед может уйти из команды, если клуб не выполнит его требования

Новости футбола Вчера, 04:49
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Лидер Ман Юнайтед может уйти из команды, если клуб не выполнит его требования Лидер Ман Юнайтед может уйти из команды, если клуб не выполнит его требования

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в прошедшем сезоне АПЛ был одним из лучших игроков «красных дьяволов», несмотря на то, что его оклад далеко не самый высокий в команде. И португалец был намерен это решить.

Сообщается, что полузащитник готов продлить соглашение с Манчестер Юнайтед, которое истекает в 2026 году, но он требует повысить ему зарплату. Нынешний оклад Фернандеша составляет 12,5 миллиона фунтов в год, а игрок хочет получать примерно на уровне Каземиро, зарплата которого в 18,2 миллиона фунтов в год является самой высокой в команде.

Но, как сообщает Football Transfers, в Манчестер Юнайтед вряд ли пойдут на такое значительное повышение зарплаты, особенно потому, что ему в сентябре исполнится 30 лет. Потому Фернандеш может и согласиться на предложение саудовских клубов, которые без проблем готовы выполнить финансовые требования португальца.

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