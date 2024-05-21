Лидер Ман Юнайтед может уйти из команды, если клуб не выполнит его требования

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в прошедшем сезоне АПЛ был одним из лучших игроков «красных дьяволов», несмотря на то, что его оклад далеко не самый высокий в команде. И португалец был намерен это решить.

Сообщается, что полузащитник готов продлить соглашение с Манчестер Юнайтед, которое истекает в 2026 году, но он требует повысить ему зарплату. Нынешний оклад Фернандеша составляет 12,5 миллиона фунтов в год, а игрок хочет получать примерно на уровне Каземиро, зарплата которого в 18,2 миллиона фунтов в год является самой высокой в команде.

Но, как сообщает Football Transfers, в Манчестер Юнайтед вряд ли пойдут на такое значительное повышение зарплаты, особенно потому, что ему в сентябре исполнится 30 лет. Потому Фернандеш может и согласиться на предложение саудовских клубов, которые без проблем готовы выполнить финансовые требования португальца.