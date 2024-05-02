Спортинг – Портимоненсе прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 4.0 Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 32-го тура чемпионата Португалии будет сыгран в субботу на арене "Жоао Альваладе", где лиссабонский Спортинг примет Портимоненсе. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Спортинг

"Зелёно-белые" уверенно лидируют в чемпионате Португалии, опережая ближайшего соперника в лице Бенфики на пять очков. Отрыв этот, к слову, уменьшился на минувших выходных, когда Спортинг проводил выездной матч против Порту и ожидаемо потерял очки, сыграв вничью 2:2.

"Драконы" выиграли первый тайм со счётом 2:0, однако Спортинг смог подобрать ключи к воротам хозяев и забил два мяча на 87-й и 88-й минуте. Эта ничья прервала победную серию Спортинга, которая насчитывала восемь матчей.

Портимоненсе

"Чёрно-белые" решают совершенно иные задачи в чемпионате и на текущий момент ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. По итогам 31-го сыгранного тура Портимоненсе занимает третью строчку с конца, имея в активе 28 набранных очков.

Дабы избавить себя от обязанности играть в плей-офф на выбывание команде Паулу Сержиу необходимо догнать Эштрелу Амадору, которая имеет на один балл больше. В последнем туре Портимоненсе принимал дома Морейренсе и уступил со счётом 0:2. Таким образом выиграть "чёрно-белые" не могут уже в трёх турах подряд, хотя и взяли на данном отрезке два очка за счёт ничьих.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Спортинг обыграл «чёрно-белых» со счётом 2:1

В трёх матчах из пяти последних в этом противостоянии, сыгранных в Лиссабоне, сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

В родных стенах Спортинг выиграл все 15-ть поединков этого сезона

Спортинг – Портимоненсе прогноз

То, что Спортинг явный фаворит матча даже не обсуждается, однако и коэффициент на победу хозяев просто смешной – 1.11. Считаем, что Спортинг уверенно выиграет этот поединок, а в качестве ставки предлагаем взять «Тотал меньше 4.0» с коэффициентом 1.83.

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