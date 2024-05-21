Считаем деньги. Какие премиальные за сезон получит каждый клуб АПЛ?
Новости футбола Вчера, 05:34Ева Олейник эксперт Dailysports
Считаем деньги. Какие премиальные за сезон получит каждый клуб АПЛ?
19 мая мы узнали очередного чемпиона АПЛ, и триумф Манчестер Сити ознаменовал окончания очередного сезона чемпионата Англии. Уже можно подводить первые итоги сезона и приблизительно понять, сколько за минувшую кампанию заработали клубы.
Исследование провело Daily Mirror, которое, опираясь на цифры сезона 2022/2023 посчитало заработки коллективов АПЛ уже в сезоне 2023/2024. Даже последний Шеффилд Юнайтед вылетел в Чемпионшип с доходом в более 100 миллионов фунтов.
Ориентировочные премиальные клубов АПЛ за сезон 2023/2024:
- Манчестер Сити – 176,2 миллиона фунтов
- Арсенал – 172,2 миллиона фунтов
- Ливерпуль – 168,3 миллиона фунтов
- Астон Вилла – 164,3 миллиона фунтов
- Тоттенхэм – 162,9 миллиона фунтов
- Челси – 149,7 миллиона фунтов
- Ньюкасл – 148,3 миллиона фунтов
- Манчестер Юнайтед – 151,9 миллиона фунтов
- Вест Хэм – 138,7 миллиона фунтов
- Кристал Пэлас – 138,1 миллиона фунтов
- Брайтон – 133,3 миллиона фунтов
- Борнмут – 137,7 миллиона фунтов
- Вулверхэмптон – 129 миллионов фунтов
- Фулхэм – 124,6 миллиона фунтов
- Брентфорд – 118,6 миллиона фунтов
- Эвертон – 117,5 миллиона фунтов
- Ноттингем Форрест – 120,5 миллиона фунтов
- Лутон Таун – 114 миллионов фунтов
- Бернли – 117,7 миллиона фунтов
- Шеффилд Юнайтед – 103,6 миллионов фунтов
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