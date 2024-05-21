Считаем деньги. Какие премиальные за сезон получит каждый клуб АПЛ?

19 мая мы узнали очередного чемпиона АПЛ, и триумф Манчестер Сити ознаменовал окончания очередного сезона чемпионата Англии. Уже можно подводить первые итоги сезона и приблизительно понять, сколько за минувшую кампанию заработали клубы.

Исследование провело Daily Mirror, которое, опираясь на цифры сезона 2022/2023 посчитало заработки коллективов АПЛ уже в сезоне 2023/2024. Даже последний Шеффилд Юнайтед вылетел в Чемпионшип с доходом в более 100 миллионов фунтов.

Ориентировочные премиальные клубов АПЛ за сезон 2023/2024: