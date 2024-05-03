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Ждет пятый матч. Монако обыграл Фенербахче в плей-офф Евролиги

Новости баскетбола Вчера, 16:27
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Ждет пятый матч. Монако обыграл Фенербахче в плей-офф Евролиги Фото: https://twitter.com/ASMonaco_Basket

В пятой игре плей-офф четвертьфинала Евролиги Фенербахче сыграл дома против Монако. Турецкая команда до этой игры вела в счете 2:1.

Фенербахче имел все шансы, чтобы закрыть эту серию на своей площадке, однако Монако был против. В первой четверти турецкая команда имела преимущество 15:11, однако уже вторая четверть завершилась 18:19 в пользу Монако.

После перерыва уже Монако взял игру в свои руки. Третья четверть завершилась 18:15 в пользу французов, а в заключительной четверти Монако снял весь вопрос относительно победителя. Французский коллектив побеждает Фенербахче в четвертом матче со счетом 65:62 и сравнивает счет в серии 2:2.

Через пять дней, 8 мая, Монако на своей площадке сыграет против Фенербахче в пятом матче.

Евролига. Плей-офф. Четвертый матч

Фенербахче - Монако - 62:65

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