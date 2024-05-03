Жирона – Барселона прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года от Сергея Коваля

Прогноз на матч Победа Барселона Коэф.: 2.47 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На субботу в Ла Лиге запланировано каталонское дерби Жирона – Барселона, на этот раз матч имеет турнирное значение. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на данное противостояние.

Жирона

Этот чемпионат стал большим прорывом от Жироны, команду мало кто ожидал увидеть даже в зоне еврокубков, но клуб третий в чемпионате, причем место в Лиге Чемпионов практически гарантировано, достаточно набрать три очка в пяти встречах. В последнем туре подопечные Мичела одолеть в гостях Лас-Пальмас со счетом 2:0, данная победа стала третьей в четырех противостояниях.

Отставание от второй Барсы составляет два очка, так что можно побороться и за звание вице-чемпиона, хотя основная задача, остаться в четверке практически выполнена. Трое игроков не сыграют из-за повреждений, а еще двое остаются под вопросом.

Барселона

Для Барселоны этот сезон без трофеев, команда вторая в чемпионате, отстает от Реала на 11 очков, а осталось сыграть пять туров. В последнем туре удалось обыграть дома Валенсию со счетом 4:2, данный успех стал пятым в шести встречах. Даже несмотря на отсутствие трофеев, Хави остается главным тренером, хотя и говорил о своем уходе, но потом передумал.

У клуба три кадровые потери, причем все могли бы сыграть в основе, не помогут партнерам Гави, Де Йонг и Бальде. Основная цель в конце чемпионата состоит в том, чтоб сохранить свою позицию.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Жирона сумела создать сенсацию, когда выиграла в гостях у Барсы со счетом 4:2.

На своем стадионе Жирона очень сильна, 13 побед, две ничьи и одно поражение.

Барселона в этом сезоне Примеры проиграла всего раз, при этом было 9 побед и 6 ничьих.

Жирона – Барселона Прогноз

Интересно выглядят котировки на эту встречу, Жирона уже завоевала такой авторитет, что имеет равные шансы на успех с Барсой на своем поле. Это будет интересная битва на встречных курсах, где будет создано немало опасных моментов. Где-то хочется болеть за скромных хозяев, которые выдают невероятный сезон, но мы поставим на успех подопечных Хави.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram