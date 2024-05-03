Мемфис – Тампа-Бэй прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Тампа-Бэй Раудис Коэф.: 2.27 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В матче регулярного сезона Чемпионшипа USL Мемфис сыграет на своем поле против Тампы-Бэй. Игра состоится в субботу, 4 мая, а начнется в 22:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Мемфис

Коллектив выступает в Западной конференции, сейчас они занимают десятое место в турнирной таблице. После семи матчей они имеют всего шесть очков в своем активе, что на два балла меньше, чем у восьмой команды. К слову, в плей-офф проходят именно восемь коллективов, поэтому ситуацию можно исправить. В общем, в стартовых матчах Мемфис одержал только две победы и пять раз проиграл. В предыдущем туре они разгромили на выезде Бирмингем 3:0.

Тампа-Бэй

Тампа, в отличие от Мемфиса, играет в Восточной конференции. Сейчас команда показывает неплохие результаты, после семи матчей, в активе Тампа-Бэй 13 очков и четвертое место в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет девять очков, а отрыв от восьмого - пять. Сейчас команда Тампа-Бэй еще не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне: три победы и четыре ничьи. В крайнем туре они разгромили Нью-Мексико на своем поле со счетом 3:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последнем очном матче Мемфис на выезде победил Тампа-Бэй со счетом 4:2. В общем, последних семь игр не завершались вничью.

В нынешнем сезоне Тампа-Бэй не потерпела ни одного поражения - семь игр.

Тампа-Бэй забивает команде Мемфис уже семь матчей подряд.

Мемфис – Тампа-Бэй прогноз

Тампа-Бэй гораздо лучше начала сезон, чего не скажешь о Мемфисе. Хорошая игровая форма имеет довольно весомый фактор. По моему мнению, именно Тампа-Бэй и является большим фаворитом в этой игре. Моя ставка - победа гостей с коэффициентом 2,27.

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