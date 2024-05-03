Арсенал - Борнмут: когда и где смотреть онлайн матч 36 тура Премьер-лиги

В матче 36 тура Английской Премьер-лиги Арсенал сыграет дома против Борнмута. Команда Dailysports подготовил для вас информацию о том, где и когда смотреть этот матч.

Арсенал - Борнмут: что нужно знать о матче

Канониры сейчас на первой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В 35 матчах Арсенла набрал 80 очков. Однако, отрыв от второй строчки всего один балл. Здесь стоит отметить, что у Ман Сити еще есть одна игра в запасе, таким образом, Арсенал может еще опуститься на второе место. В последних пяти матчах Канониры показывают хорошие результаты: три победы и два поражения. К слову, в предыдущем туре они одержали победу в Северном дерби со счетом 3:2.

Борнмут является очень крепким середняком нынешнего сезона Премьер-лиги. Сейчас они на десятом месте в турнирной таблице, в 35 матчах они набрали 48 очков. Более того, они еще имеют теоретическую возможность на еврокубки, ведь отрыв от шестого места - шесть очков. Тем не менее, соперниками Вишен являются: Арсенал, Брентфорд и Челси. Очень сложные три матча для Борнмута. Что касается игровой формы, то они дважды победили, дважды проиграли и раз сыграли вничью.

Когда и где состоится матч?

Матч 36 тура Английского Премьер-лиги между Арсеналом и Борнмутом состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 13:30

Киев – 14:30

Ереван – 15:30

Астана – 17:30

Арсенал - Борнмут где смотреть онлайн матч

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