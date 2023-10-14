Украина одолела Македонию, а Северная Ирландия не заметила сопротивления Сан-Марино
Новости футбола Сегодня, 11:08
Фото: gettyimages
Сборная Украины добилась победы над национальной сборной Северной Македонии. Первый гол на счету полузащитника Шахтера Георгия Судакова. А перед самым финальным свистком Александр Караваев снял вопросы о победителе этого матча. Благодаря этой победе украинцы сохраняют шансы на вторую позицию в группе и выход на Евро.
В другом завершившемся матче Северная Ирландия уверенно взяла три очка в матче против Сан-Марино. Гол и голевая передача на счету нападающего КПР Пола Смита.
Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа С
Украина — Северная Македония — 2:0
Голы: 1:0 — Судаков 30, 2:0 — Караваев 90+5.
Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа Н
Северная Ирландия — Сан-Марино — 3:0
Голы: 1:0 — Смит 5, 2:0 — Мадженнис 11, 3:0 — Макменамин 81.
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