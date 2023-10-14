Украина одолела Македонию, а Северная Ирландия не заметила сопротивления Сан-Марино

Сборная Украины добилась победы над национальной сборной Северной Македонии. Первый гол на счету полузащитника Шахтера Георгия Судакова. А перед самым финальным свистком Александр Караваев снял вопросы о победителе этого матча. Благодаря этой победе украинцы сохраняют шансы на вторую позицию в группе и выход на Евро.

В другом завершившемся матче Северная Ирландия уверенно взяла три очка в матче против Сан-Марино. Гол и голевая передача на счету нападающего КПР Пола Смита.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа С

Украина — Северная Македония — 2:0

Голы: 1:0 — Судаков 30, 2:0 — Караваев 90+5.



Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа Н

Северная Ирландия — Сан-Марино — 3:0

Голы: 1:0 — Смит 5, 2:0 — Мадженнис 11, 3:0 — Макменамин 81.

🇺🇦 Ukraine have now won their last 5 matches against North Macedonia 💪#EURO2024 pic.twitter.com/wRCfhQdT4i — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 14, 2023