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Украина одолела Македонию, а Северная Ирландия не заметила сопротивления Сан-Марино

Новости футбола Сегодня, 11:08
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Украина одолела Македонию, а Северная Ирландия не заметила сопротивления Сан-Марино Фото: gettyimages

Сборная Украины добилась победы над национальной сборной Северной Македонии. Первый гол на счету полузащитника Шахтера Георгия Судакова. А перед самым финальным свистком Александр Караваев снял вопросы о победителе этого матча. Благодаря этой победе украинцы сохраняют шансы на вторую позицию в группе и выход на Евро.

В другом завершившемся матче Северная Ирландия уверенно взяла три очка в матче против Сан-Марино. Гол и голевая передача на счету нападающего КПР Пола Смита.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа С

Украина — Северная Македония — 2:0

Голы: 1:0 — Судаков 30, 2:0 — Караваев 90+5.


Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа Н

Северная Ирландия — Сан-Марино — 3:0

Голы: 1:0 — Смит 5, 2:0 — Мадженнис 11, 3:0 — Макменамин 81.

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