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Жирона – Барселона: когда и где смотреть онлайн матч 32-го тура Ла Лиги

Новости футбола Вчера, 16:10
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Жирона – Барселона: когда и где смотреть онлайн матч 32-го тура Ла Лиги Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

В матче 34 тура испанской Ла Лиги Жирона дома будет принимать Барселону. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть каталонское дерби.

Жирона – Барселона: что нужно знать о матче

Этот матч очень важен для обеих команда, в плане борьбы за второе место в турнирной таблице. Сейчас Жирона идет на третьей строчке, в активе этого коллектива 71 очко после 33 туров. Отставание от второго места, которое занимает Барселона, два балла. Также, следует отметить, что отставание от третьего места довольно приличное - семь очков. Что касается игровой формы, то в крайних пяти матчах Жирона одержала три победы и два раза проиграла.

Барселона как раз опережает на два пункта Жирону. Сейчас команда Хави на второй строчке с 73 баллами в активе. В случае победы, Барса может на 90 процентов гарантировать себе второе место в чемпионате. Что касается первой строчки, то отставание крайне катастрофическое - 11 баллов за пять матчей до конца нынешнего сезона Ла Лиги. К слову, в недавнем туре, Барселона как раз проиграла Реал Мадриду со счетом 2:3, этот матч, по факту, может стать чемпионским для Сливочных. В общем, в пяти предыдущих играх Барселона два раза проиграла и трижды выиграла.

Жирона – Барселона: когда и где состоится матч

Матч 34 тура испанской Ла Лиги между Жироной и Барселоной состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 18:30
  • Киев – 19:30
  • Ереван – 20:30
  • Астана – 22:30

Жирона – Барселона: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport
  • Грузия - Silk Sport HD 1
  • Израиль - One Sport
  • Казахстан - Setanta Sports
  • Кыргызстан - Setanta Sports
  • Латвия - Go3 Sport
  • Литва - Go3 Sport
  • Молдова - Setanta Sports
  • Польша - Canal+ Premium, Eleven Sports 1 Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports
  • Туркменистан - Setanta Sports
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан - Setanta Sports
  • Эстония - Go3 Sport
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