Жирона – Барселона: когда и где смотреть онлайн матч 32-го тура Ла Лиги
В матче 34 тура испанской Ла Лиги Жирона дома будет принимать Барселону. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть каталонское дерби.
Жирона – Барселона: что нужно знать о матче
Этот матч очень важен для обеих команда, в плане борьбы за второе место в турнирной таблице. Сейчас Жирона идет на третьей строчке, в активе этого коллектива 71 очко после 33 туров. Отставание от второго места, которое занимает Барселона, два балла. Также, следует отметить, что отставание от третьего места довольно приличное - семь очков. Что касается игровой формы, то в крайних пяти матчах Жирона одержала три победы и два раза проиграла.
Барселона как раз опережает на два пункта Жирону. Сейчас команда Хави на второй строчке с 73 баллами в активе. В случае победы, Барса может на 90 процентов гарантировать себе второе место в чемпионате. Что касается первой строчки, то отставание крайне катастрофическое - 11 баллов за пять матчей до конца нынешнего сезона Ла Лиги. К слову, в недавнем туре, Барселона как раз проиграла Реал Мадриду со счетом 2:3, этот матч, по факту, может стать чемпионским для Сливочных. В общем, в пяти предыдущих играх Барселона два раза проиграла и трижды выиграла.
Жирона – Барселона: когда и где состоится матч
Матч 34 тура испанской Ла Лиги между Жироной и Барселоной состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.
- Варшава – 18:30
- Киев – 19:30
- Ереван – 20:30
- Астана – 22:30
Жирона – Барселона: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - FAST TV
- Азербайджан - AZ Sport
- Грузия - Silk Sport HD 1
- Израиль - One Sport
- Казахстан - Setanta Sports
- Кыргызстан - Setanta Sports
- Латвия - Go3 Sport
- Литва - Go3 Sport
- Молдова - Setanta Sports
- Польша - Canal+ Premium, Eleven Sports 1 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports
- Туркменистан - Setanta Sports
- Украина – MEGOGO
- Узбекистан - Setanta Sports
- Эстония - Go3 Sport