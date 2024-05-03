Жирона – Барселона: когда и где смотреть онлайн матч 32-го тура Ла Лиги

В матче 34 тура испанской Ла Лиги Жирона дома будет принимать Барселону. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть каталонское дерби.

Жирона – Барселона: что нужно знать о матче

Этот матч очень важен для обеих команда, в плане борьбы за второе место в турнирной таблице. Сейчас Жирона идет на третьей строчке, в активе этого коллектива 71 очко после 33 туров. Отставание от второго места, которое занимает Барселона, два балла. Также, следует отметить, что отставание от третьего места довольно приличное - семь очков. Что касается игровой формы, то в крайних пяти матчах Жирона одержала три победы и два раза проиграла.

Барселона как раз опережает на два пункта Жирону. Сейчас команда Хави на второй строчке с 73 баллами в активе. В случае победы, Барса может на 90 процентов гарантировать себе второе место в чемпионате. Что касается первой строчки, то отставание крайне катастрофическое - 11 баллов за пять матчей до конца нынешнего сезона Ла Лиги. К слову, в недавнем туре, Барселона как раз проиграла Реал Мадриду со счетом 2:3, этот матч, по факту, может стать чемпионским для Сливочных. В общем, в пяти предыдущих играх Барселона два раза проиграла и трижды выиграла.

Жирона – Барселона: когда и где состоится матч

Матч 34 тура испанской Ла Лиги между Жироной и Барселоной состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 18:30

Киев – 19:30

Ереван – 20:30

Астана – 22:30

Жирона – Барселона: где смотреть онлайн матч?