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Топ-клубы АПЛ вступили в борьбу за украинского таланта

Новости футбола Сегодня, 07:21
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Топ-клубы АПЛ вступили в борьбу за украинского таланта Фото с сайта flashscore.com/Автор неизвестен

Арсенал и Манчестер Сити включились в борьбу с Ювентусом за защитника донецкого Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова.

TEAMtalk сообщает, что клубы из Лондона и Манчестера готовы побороться с Ювентусом за право подписания хавбека и пока именно «канониры» ближе всего к осуществлению трансфера.

В частности, в последнем матче Шахтера с Антверпеном на стадионе присутствовали скауты, которые следили за Судаковым. Арсенал имеет информацию о защитнике еще с момента, когда они вели борьбу за другого игрока донецкого клуба – Михаила Мудрика. Но считается, что Манчестер Сити тоже впечатлен его игрой, и атакующий полузащитник может стать целью «горожан».

Итальянский клуб рассматривает украинца как замену Полю Погба, который дважды сдал тест на допинг в начале этого года. Ювентус планировал подписать игрока во время зимнего трансферного окна.

Конечно же, гиганты европейского футбола не единственные, кому хотелось бы заполучить Судакова. Также Брайтон знает о талантах украинского игрока, так как Роберто де Дзерби работал с ним в Шахтере. Источник сообщает, что помимо этого еще два португальских клуба рассматривают вариант подписания украинца.

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